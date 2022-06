Ramírez recibe a Paola García Lozano, campeona de Europa júnior de kata

La flamante campeona de Europa, Paola García Lozano, ha sido recibida este martes en el Ayuntamiento de Almendralejo por el alcalde, José María Ramírez, quien la ha felicitado por su reciente título continental de karate conquistado en la República Checa. El alcalde, acompañado de la concejala de Deportes, Raquel del Puerto, le ha hecho entrega a Paola de un ramo de flores y ha agradecido a la deportista el poder dejar el nombre de Almendralejo en lo más alto de Europa.

Ramírez, que ha podido conversar un rato con los padres de Paola, Agustín y Toni, ha conocido de primera mano cómo es el día a día de la deportista, sus exigentes entrenamientos diarios y su enorme sacrificio por mantener a raya su programación deportiva y separarla de los momentos de ocio.

Paola ha tenido palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Almendralejo, por su apoyo incondicional esta temporada, y también ha agradecido a su colegio, el ‘Ruta de la Plata’, el hecho de que haya podido ayudarle a compatibilizar su curso académico en cuarto de ESO con sus competiciones internacionales.

Pese a sus 16 años, Paola ha vuelto a dejar claro su madurez como persona y deportista y ha recordado que “todo empezó como un hobby que, con el tiempo, se ha convertido en una forma de vida. No obstante, no olvido que el principal objetivo es disfrutar y vivir el presente, siempre mejorando en lo deportivo y en lo personal. Esto es una carrera de fondo, tanto en el deporte como en la vida. Soy una afortunada de tener el equipo que tengo y lo aprecio no sólo en las victorias, sino sobre todo en las derrotas porque ahí te das cuenta de las dificultades del camino y que siempre te ayudan para estar mejor”.

Reconoce la almendralejense que el de Praga ha sido un campeonato “precioso” que ha podido vivir más intensamente porque había público y le acompañaba su familia.

La medalla de oro no relaja para nada a Paola García, quien avisa que tiene por delante un verano repleto de entrenamientos, porque a la vuelta, en el mes de octubre, llegará el mundial júnior de Turquía, que desde ya se ha convertido en un objetivo fundamental para este 2022.

Paola también ha querido felicitar a su propia Selección Española de Karate, que ha conquistado 14 medallas en este Europeo de Praga.