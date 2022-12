Ramírez: "Hay un cierto rechazo de las políticas nacionales en diferentes sectores de la sociedad"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y concejales del gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos han mantenido este jueves un encuentro con los medios de comunicación locales, en un desayuno en el que el primer edil ha hecho un balance de una legislatura que entra en sus últimos meses.

Ramírez espera tener “buenos resultados” en las elecciones de mayo de 2023 que le permitan seguir gobernando, aunque, a una pregunta de COPE sobre si las políticas de Pedro Sánchez podrían lastrar esos resultados, ha reconocido que, como ocurrió en 2011 con Zapatero, podría ocurrir. El alcalde ha añadido que “hay un cierto rechazo en diferentes sectores” sobre las políticas del Gobierno nacional, “pero también hay mucha gente que me dice que me va a votar”. Ramírez ha ido más allá al afirmar que “hay que cosas que no comparto del Gobierno ni de la coalición, pero lo que más influye, como reflejo local, no va a ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial". Eso no es lo importante, ni la malversación ni la sedición”. Para el alcalde hay cuestiones que preocupan más a los ciudadanos, como “el paro, la destrucción de empresas o la crisis”, como ocurrió en 2011 con Zapatero.