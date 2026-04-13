La indignación de una familia en Almendralejo: "No pudimos enterrar a mi tío, tuvimos que incinerarlo"

La localidad pacense de Almendralejo atraviesa una crisis insólita y delicada: la falta de nichos disponibles en su cementerio municipal. El retraso en unas obras de ampliación ha provocado un colapso que está generando situaciones de profundo dolor para las familias, que se ven incapaces de enterrar a sus fallecidos como deseaban.

Forzados a la incineración

El caso más reciente es el de una familia que ha tenido que renunciar al entierro de un ser querido y optar por la cremación, una decisión contraria a sus voluntades. Tras el fallecimiento, constataron que no había nichos nuevos y los que se ofrecían para reutilizar, en la parte antigua, "no estaban en condiciones", relata un sobrino del difunto.

La familiar visitó el camposanto junto a su padre y describió el estado de las sepulturas disponibles como desastroso. "Ahí no se podía enterrar a un familiar, y yo decidí que yo ahí no quería que enterrasen a mi tío porque no era un sitio en condiciones", explica. La familia lamenta no haber podido cumplir su deseo.

No pudimos cumplir el deseo de enterrar a mi tío porque no había sitios disponibles para que él pudiese descansar en paz"

00:00 Volumen Cerrar Nichos en construcción en el cementerio de Almendralejo

Denuncia del Partido Popular

Esta situación, que agrava el duelo de los vecinos, ha sido denunciada por el Partido Popular de Almendralejo. La portavoz de la formación, Adora Gutiérrez, ha alertado de que se están produciendo situaciones indignantes y ha criticado la gestión de la crisis.

Gutiérrez ha descrito la crudeza del momento que viven los afectados: "En una situación tan horrible, tan triste, tan dolorosa, en la que tienen la pérdida de ese familiar, pues cuando quieren enterrarlo, les informan que ese enterramiento, ese descanso de su familiar, pues no puede ser como ellos querrían, porque la situación no se lo permite", ha declarado.