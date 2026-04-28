El PP propone un 'Cheque Bebé' para revitalizar Villafranca de los Barros

El Partido Popular de Villafranca de los Barros ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno Municipal de este miércoles, día 29. La propuesta busca el apoyo de la corporación para crear un 'Cheque Bebé' destinado a apoyar a las familias y fomentar la natalidad en el municipio.

La iniciativa tiene como objetivo ayudar a las familias a sufragar los primeros gastos que supone el nacimiento de un hijo, además de contribuir a favorecer el arraigo poblacional. El municipio se enfrenta a importantes retos demográficos, como el envejecimiento de la población y la necesidad de garantizar el relevo generacional. Según datos del padrón municipal de 2025, el último año se registraron solo 73 nacimientos.

Una ayuda vinculada al comercio local

La moción plantea una ayuda económica cuya cuantía dependerá de la disponibilidad presupuestaria. El coste estimado de la medida podría oscilar anualmente entre los 36.500 y 73.000 euros. Además, se contempla la posibilidad de que el cheque esté vinculado, total o parcialmente, al consumo en establecimientos del municipio para impulsar el comercio local.

Apoyar a las familias es invertir en el futuro de nuestro municipio" Carmen Romero Portavoz del PP de Villafranca

Desde el Grupo Municipal Popular destacan que esta iniciativa ya se ha implantado con resultados positivos en municipios cercanos como Oliva de la Frontera o Guareña. "Apoyar a las familias es invertir en el futuro de nuestro municipio. Queremos un pueblo con vida, con niños y con oportunidades", han señalado los populares, que esperan un apoyo mayoritario del resto de grupos a esta iniciativa social.