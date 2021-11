El PP pide al gobierno local "sensibilidad" y que "disipe" la incertidumbre sobre el personal de Igualdad

El Partido Popular de Almendralejo informa en nota de prensa que el 31 de diciembre finalizan los contratos de la trabajadora social y psicóloga del Punto de Atención a la Mujer y la Oficina de Igualdad y que ambas plazas están convocadas, pero no adjudicadas. Los populares apuntan que está situación causa “una gran incertidumbre entre un colectivo vulnerable y muy sensible “ y añaden que, por parte de algunas usuarias y de sus familiares, se les traslada que “un cambio supone el empezar de cero en la atención personalizada ya que las personas que entren serán ajenas a la problemática de cada familia afectada. Nos dicen que posiblemente no coincidan el personal saliente con el entrante y pueda no existir ese trasvase de información vital para garantizar una continuidad tan deseable”.

El PP solicita al gobierno local una “sensibilidad total” con este colectivo y que procure “disipar” esta incertidumbre. “No nos cabe duda de que el Ayuntamiento hará un esfuerzo en este sentido, pero nuestra obligación es intentar velar por las necesidades de nuestros ciudadanos”.