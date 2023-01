Paola García, campeona de España de kata: "Estoy muy feliz; el nivel en España es muy alto"

Paola García Lozano acaba de proclamarse campeona de España absoluta de karate en la modalidad de kata, y lo ha hecho con tal solo 16 años, la edad mínima para competir.

COPE ha hablado con la campeonísima almendralejense, nada más lograr su éxito más importante: “Voy siendo un poco consciente de lo que he conseguido. Este no era un objetivo que tuviéramos hace unos meses, porque no es mi categoría”.

Lo cierto es que Paola ya había logrado la medalla de bronce el año pasado, año en el que fue campeona de la liga nacional y ‘Gran Winner’. “Nos veíamos capaces de lograr el oro. El campeonato ha sido muy duro. El nivel en España es muy alto. He disfrutado muchísimo en el tatami. Estoy muy feliz”.

Paola pone ya el contador a cero. El viernes que viene se concentrará para preparar el Campeonato de Europa que se celebrará en Chipre.

Paola está exultante con su medalla, pero también destaca algo fundamental para el futuro: “Salen las cosas que trabajamos; tengo progresión de un campeonato para otro”.