Las obras de abastecimiento de agua desde el embalse de Alange a Almendralejo están adjudicadas y a punto de comenzar

La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo (PCCA) ha confirmado que las obras para la captación de agua desde el embalse de Alange están adjudicadas y a punto de comenzar. La confirmación ha llegado tras una reunión con el secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral, poniendo fin a una situación de incertidumbre y más de doce años de lucha por un suministro de calidad.

Almendralejo es una de las pocas ciudades españolas que todavía se abastece con agua de río, en este caso, el Guadiana, en un tramo con grave contaminación por vertidos de aguas residuales y residuos de cultivos. Durante más de una década, la PCCA ha reclamado una solución definitiva a este problema de salud pública que afecta a miles de ciudadanos.

Alarma y respuesta de la Junta

La alarma saltó a principios de abril de 2026, cuando miembros de la plataforma comprobaron que no había rastro de las obras en el embalse de Alange. La preocupación aumentó al consultar la plataforma contratos.gobierto.es, donde el contrato aparecía como desierto, lo que llevó a la PCCA a solicitar explicaciones formales a la administración.

En un gesto poco habitual, la Secretaría General respondió en solo seis días proponiendo una reunión presencial. En dicho encuentro, del Moral desmintió la información de la plataforma de contratación y aclaró que el retraso en el inicio de los trabajos se debió al hallazgo de restos arqueológicos, una situación que ya ha sido resuelta.

El contrato, formalizado el 2 de diciembre de 2025, fue adjudicado a la UTE Andiajoa SL — Indragua Ingeniería SL por un importe de más de 2,9 millones de euros. El acta de replanteo se firmó el 18 de marzo de 2026, dando inicio al plazo de ejecución de 18 meses, con una finalización prevista para septiembre de 2027. El secretario general ha asegurado que "el inicio de los trabajos es inminente".

El inicio de los trabajos es inminente" Víctor del Moral Secretario General de Desarrollo Sostenible

Proyecto abastecimiento de agua de Almendralejo desde el pantano de Alange

Una solución que no es definitiva

La PCCA ha querido dejar claro que, aunque esta obra mejorará la calidad del suministro, "el abastecimiento desde el embalse de Alange supone únicamente una solución provisional". La plataforma recuerda que la solución definitiva, recogida en el Plan Hidrológico Nacional, pasa por conectar Almendralejo con el embalse de Villalba de los Barros.

El abastecimiento desde Alange es solo una solución provisional" Plataforma contra la Contaminación

Este proyecto asignaba a la ciudad el 83,4 % de su demanda desde Villalba de los Barros a partir de 2015. Sin embargo, el compromiso ha sido incumplido sistemáticamente por la falta de financiación para construir la estación de tratamiento y las conducciones necesarias, un hecho que la PCCA exige al Gobierno de España que acometa a la mayor brevedad.

La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo ha asegurado que se mantendrá vigilante para que las administraciones cumplan sus compromisos. La asociación ejercerá todas las acciones necesarias para que los vecinos puedan beber agua del grifo con total confianza y se garantice el derecho fundamental al agua potable de calidad.