Isabel García presenta la candidatura de 'Somos Villafranca' a las municipales del 28 de mayo

Ciudadanos Villafranca de los Barros, que concurre como ‘Somos Villafranca’, seguirá liderado por Isabel García Ramos, actual alcaldesa de Villafranca, de cara a los comicios del 28 de mayo.

La candidatura fue presentada este domingo por el coordinador regional de la formación naranja, Fernando Baselga, en un acto en la Casa de la Cultura de Villafranca.

“Isabel conoce de sobra el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros ya que ha ostentado varias concejalías. Además es una profesional de la abogacía de alto nivel. Durante estos años, no solo ha ejercido como abogada ayudando a todo aquel que lo ha necesitado, sino que además es natural de Villafranca por lo que conoce de primera mano las necesidades, problemas e inquietudes de sus ciudadanos”, ha explicado.

“No me votes si no crees que nuestros mayores tienen sus derechos, si no crees que los jóvenes son una parte importante de nuestra sociedad, si no crees que los niños no cuentan. No me votéis si no creéis que la inclusión es una utopía, que la no discriminación es una palabra vacía. Que las diferencias no están en la riqueza de un pueblo, de su gente. No me votes si no crees que debo hacer críticas constructivas, si crees que voy a anteponer mis sueños a los tuyos”, dijo en su intervención la candidata

García afirmó que no iba a presentar a amigos “sino a quienes van a trabajar por vosotros, por su pueblo, por su gente, porque Somos Villafranca y nuestra prioridad no es ganar, es que ganéis vosotros”.

La candidata a la Alcaldía de Villafranca de los Barros presentó uno a uno y con una frase que le caracteriza a cada uno de los integrantes de su lista, compuesta por Juan Carlos García, Lorenzo Corral, Isabel Blanco, María Eugenia Álvarez, Agustín Burguillos, Ana Santiago, Manuel Mimbrero, María del Carmen Macías, Antonia Picón, Coronada Merín, Ana Isabel Pardo, Juan Ignacio Díaz, Jesús Díaz, Javier Blanco, María Fernanda Verdejo y Raúl Barrero.