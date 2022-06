El PP habla de "ilegalidad" si se licita la reforma del mercado utilizando el proyecto del anterior contrato

El Partido Popular de Almendralejo considera que el gobierno local va a cometer una “ilegalidad” utilizando el proyecto redactado de la reforma de la plaza del mercado para una nueva licitación de la obra.

Los populares se preguntan por qué se ha decidido tras tres años el desistimiento del contrato, recordando que “fue el proyecto abanderado por el grupo socialista para ganar las elecciones” y que “han ido cometiendo errores que van a suponer un coste adicional para los almendralejenses de 600 mil euros”, contando con un aumento en el presupuesto por la subida de precios y el dinero por la rescisión del contrato con la UTE adjudicataria.

En opinión del concejal del PP Juan Daniel Bravo, el retraso en el inicio de las obras podría haber sido motivo para cancelar el contrato y que la administración hiciera suyo el aval.

Pero Bravo va más allá al apuntar que como se puede ver en el anexo I que forma parte de la licitación, no puede haber división de lotes: “El objeto del presente contrato no admite fraccionamiento en lotes, ya que la tipología de las obras a realizar, su complejidad técnica y su necesaria vinculación al proceso proyectual en el que se incardinan, hacen que las actuaciones formen parte de una unidad funcional, no siendo susceptibles de utilización o aprovechamiento separado”.

Bravo insiste en una posible “irregularidad”, ya que no se podría sacar sola la licitación de la ejecución sin el proyecto.