García Bernal dice que la financiación del regadío de Tierra de Barros está "garantizada"

La consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, ha afirmado a preguntas de la COPE que la financiación del regadío está “garantizada”.

Ha sido parca en palabras la consejera, que estuvo este jueves en el Museo de las Ciencias del Vino en la primera ponencia del foro del regadío de Extremadura, que se celebra estos días en Almendralejo y que será inaugurado por el presidente de la Junta, este viernes, en Viñexsa.

García Bernal ha destacado la labor de los equipos que están llevando a cabo el proceso de las expropiaciones.

No obstante, hay que citar que la propia consejera, el año pasado, en una visita a Viñaoliva, dijo que la obra se iba a licitar en el primer cuatrimestre de este año que ha entrado ya en su último trimestre.

Por su parte el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha apuntado que el proceso de expropiaciones acabó bien en Almendralejo y que “queda poco” para seguir dando los proximos pasos.

Otro asunto que COPE le planteó a la consejera fue la postura del Gobierno central de disminuir superficies de regadío ante la sequía.

García Bernal no comparte es posición: “Lo que hay que mejorar es la eficiencia en el uso del agua y eso no lleva implícito que no haya hectáreas para un regadío que fija población y genera riqueza y empleo”.