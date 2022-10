Fiorella Faltoyano acepta "encantada" ser la madrina de la Gala Empresarial Solidaria de CEAL, Asemce y BNI

La actriz Fiorella Faltoyano ha aceptado “encantada” ser la madrina de la Gala Empresarial Solidaria que reunirá a cerca de 500 empresarios el 4 de noviembre en Almendralejo para recaudar fondos para la asociación de enfermos y familiares de alzhéimer Tierra de Barros.

Faltoyano recibió en su domicilio de Madrid a una representación de empresarios de CEAL, Asemce y BNI Desafío, entidades que junto al Ayuntamiento de Almendralejo sacarán adelante este evento que tuvo tanto éxito en las dos primeras ediciones. Se convierte así en la tercera embajadora de las cenas empresariales solidarias tras Isabel Gemio y Vicente del Bosque.

“Para mí es un honor y un placer poder acompañaros a esa gala solidaria y más por una causa que conozco bien porque también me ha tocado vivirla de cerca”. Y es que el primer marido de Fiorella Faltoyano, el productor de cine José Luis Tafur, sufrió esta terrible enfermedad durante una década hasta su fallecimiento en 2012. “Conozco muy bien todo lo que se pasa y he conocido a muchas familias que pasan por lo mismo. Y resulta muy duro. Será un placer colaborar con la asociación de alzhéimer Tierra de Barros y aportar nuestro granito de arena para que sigan realizando este trabajo tan valioso tanto por los pacientes como por los familiares”.

Myriam Lázaro y Juan Carlos Navia obsequiaron a la actriz con productos típicos de Almendralejo y agradecieron su respuesta positiva para estar en la gala.

Fiorella reconoce que ha estado muchas veces en Extremadura, especialmente en Almendral, que es el pueblo natal de su primer marido José Luis Tafur. Además, su hijo es Daniel Tafur, el presidente del CD Extremadura. “La verdad es que Daniel me ha hablado muy bien de Almendralejo, y cuando recibí la propuesta a través de él, me pareció una gran idea. Me dice que está encantado de poder estar en esta ciudad y yo le creo. Así que tengo ganas de estar allí”.

La actriz ha entregado una serie de ejemplares de su libro ‘Aprobé en septiembre’, en el que recoge sus memorias a lo largo de su vida. En dicho libro relata muchas de las vivencias con José Luis Tafur y sus conexiones con la enfermedad del alzhéimer. Por este motivo, ha decidido donar estos libros a la asociación y que puedan venderse durante estas semanas y el día de la gala para que esos fondos también se destinen al equipamiento de una furgoneta adaptada para los usuarios.