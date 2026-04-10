El fenómeno del musical ‘El Príncipe de Egipto’ obliga a una nueva función por aclamación popular

Lo que comenzó como una producción escolar se ha transformado en todo un fenómeno social. El musical ‘El Príncipe de Egipto’ ha conseguido llenar el teatro auditorio del Colegio San José de Villafranca en sus tres funciones de marzo, sumando casi 3.000 espectadores. Tal ha sido la acogida que, por aclamación popular, se ha programado una función extraordinaria para el próximo sábado 11 de abril.

Una producción de nivel profesional

La obra no es una función colegial más, sino el proyecto de gran formato del Bachillerato de Artes Escénicas y Música del centro, una apuesta que busca profesionalizar el talento joven. La producción destaca por su música en directo, interpretada por la banda “José María Arrabal”, y por las voces del Coro de ESO y Bachillerato, que dan vida a los temas de la película tanto con solistas como en conjunto.

Gabinete Comunicación San José de Villafranca 'El Príncipe de Egipto'

En total, más de 100 personas sostienen una producción que ha sorprendido por su madurez. El propio alumnado del bachillerato de artes se encarga de la coordinación técnica, de luces y sonido. Además, el proyecto ha contado con la participación de las familias para la confección del vestuario y la coordinación de las coreografías por parte del equipo de artes escénicas.

Última oportunidad

En un contexto de debate sobre las salidas profesionales de las artes, el proyecto se consolida como una verdadera “cantera de talento” y lanza un mensaje de pasión e ilusión. La función del 11 de abril a las 19:30 horas en el teatro auditorio del colegio será la última oportunidad para disfrutar de este “milagro” del Nilo en tierras extremeñas antes de que baje el telón.