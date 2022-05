CD Extremadura 1924: "A día de hoy, hay proyecto seguro al cien por cien"

El proyecto del CD Extremadura 1924 sigue dando sus pasos, pero la gran pregunta que hay que plantearse es en qué categoría va a arrancar el nuevo club. A día de hoy, no hay respuesta.

Hace cuatro semanas que Tafur y su equipo solicitaron la inscripción del nuevo Extremadura en el registro de asociaciones deportivas de la Junta, y están a la espera de que este formalismo se concrete.

Tafur ya tiene el escudo y las equipaciones: la primera, azulgrana; la segunda, blanca con dos franjas verticales en el centro, verde y negra (los colores de la bandera de Extremadura.) Las indumentarias fueron publicadas este miércoles por Radiogolex.

Pero, ¿qué información hay con respecto al CD Extremadura y en qué categoría va a salir?

Fuentes consultadas por COPE, próximas a Tafur, nos indican que “a día de hoy, hay proyecto seguro al cien por cien”. La idea es que Tafur tenga a alguien de su confianza dirigiendo el club y un director deportivo, que se encargaría de fichar a un entrenador y a los futbolistas.

El nuevo Extremadura va a arrancar, aunque sea en la categoría más baja del fútbol regional. Hay que hacerse a la idea de que es posible que todo comience desde cero, con un proyecto a medio y largo plazo con el objetivo de llegar a una categoría acorde con la tradición futbolística de la ciudad.

Otra opción que se plantea es la compra de la unidad productiva del Extremadura UD SAD. La entidad está en proceso de liquidación. La Federación Española de Fútbol se opone frontalmente a que la unidad productiva ocupe la plaza del Extremadura en Segunda RFEF. Su reglamento fue modificado tras la venta de la unidad productiva del Córdoba SAD, pero no está aprobado por el CSD. Un juez podría obligar a la federación a inscribir al Extremadura, como ya ocurrió el verano pasado, pero Tafur es consciente de que esa opción podría traer consigo problemas con el propio organismo del fútbol español. Tafur también podría negociar directamente con la federación por esa plaza que dejaría el Extremadura. No hay que olvidar que la unidad productiva lleva consigo un lastre: no se podría ascender la primera temporada, como sanción a la exclusión del club de la competición esta temporada.

Según ha podido saber COPE, Tafur ha ofrecido 750 mil euros por la unidad productiva. Es la única oferta, a día de hoy, que conoce el administrador concursal, que, llegado el momento, tendría que abrir un periodo de presentación de ofertas y subasta de esa unidad.

Otra opción es la compra de una plaza en Primera o Segunda RFEF. Esta línea no es descartable, teniendo en cuenta la situación económica-financiera de algunos clubes. Habrá que esperar a que termine la competición. En este caso, si se compra la plaza, con el visto bueno de las dos federaciones territoriales, la de origen y la de destino, el fútbol en Almendralejo echaría a andar en una categoría superior.

En resumen, hay muchas incógnitas. El proyecto sigue adelante. Tafur ya ha dado los pasos para fundar un nuevo club en Almendralejo, pero queda por despejar la X.