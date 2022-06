Domingo Cruz, sobre la Ruta del Romanticismo: "Nos está costando estimular a los vecinos"

El concejal de Cultura, Domingo Cruz, a preguntas de COPE, se ha referido a la XVII Ruta Literaria sobre el Romanticismo, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Almendralejo, y que le dejó al edil una sensación “positiva”, porque las actividades culturales tienen “cada vez, más interés”.

La ruta es una fiesta de interés turístico regional que cuenta, a día de hoy, con escaso seguimiento por parte de los ciudadanos. De hecho, el propio concejal reconoce que “nos está costando animar o estimular a los vecinos” en la parte de la recreación histórica.

Hace unos días, en una entrevista en COPE, la directora y actriz teatral Concha Rodríguez hacía una interesante reflexión sobre la falta de implicación de la población en la Ruta Literaria: "Para vestir del siglo XIX no hacen falta 600 euros de traje. La gente vestía de otra manera. Y por ahí va, por el dinero. Si una fiesta me cuesta tanto dinero y representa un pueblo que no era el mío, pues no me apunto ".

El concejal Domingo Cruz reconoce que es una “discusión interesante que está en la calle”, y ha apuntado que se va a analizar y pedir asesoramiento a un par de diseñadores.