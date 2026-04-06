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Detienen a una mujer en Villafranca de los Barros por el robo de joyas valoradas en más de 20.000 euros

La presunta autora utilizó unas llaves que previamente había sustraído a un familiar de la víctima para acceder a la vivienda sin forzar ninguna entrada

analisis joyas localizadas

Análisis de las joyas localizadas

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Villafranca de los Barros como presunta autora de un delito de sustracción de joyas en el interior de una vivienda. El valor aproximado de las alhajas sustraídas supera los 20.000 euros.

Un robo sin fuerza

La investigación se inició el pasado mes de marzo, cuando la propietaria de la vivienda denunció la sustracción de un lote de joyas de oro compuesto por anillos, pulseras, sellos y cadenas. Durante la inspección pericial, los agentes comprobaron que no se había forzado ningún acceso al inmueble, lo que apuntaba a que el autor había utilizado una copia de las llaves.

La pista de las joyas vendidas

Ante la sospecha de que las joyas pudieran ser vendidas en el mercado de segunda mano, la Guardia Civil inspeccionó varios establecimientos de compraventa de oro. La operación dio sus frutos al localizar en comercios de Mérida y Almendralejo la totalidad de las piezas robadas, que habían sido entregadas por una mujer villafranquesa.

Una vez reunidas todas las pruebas, los agentes procedieron a la detención de la sospechosa. Según la investigación, la arrestada presuntamente sustrajo las llaves de la vivienda a un familiar de la víctima para poder cometer el robo. Las diligencias han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia en Villafranca de los Barros.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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