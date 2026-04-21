El campo de Almendralejo lanza un SOS ante la crisis de precios

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha lanzado un SOS a todas las administraciones, desde la local hasta la comunitaria, ante lo que califican como una crisis sin precedentes que golpea al campo. Esta situación, advierten, ya no solo afecta a los profesionales del sector, sino que repercute en toda la sociedad con un incremento desmedido del precio de los alimentos.

Costes de producción disparados

La organización agraria expone con cifras la gravedad del problema. Desde principios de año, el precio del gasóleo agrícola se ha doblado, los fertilizantes han escalado más de un 30% y, en los últimos cinco años, los salarios y seguros sociales han aumentado más del 25%. Esta escalada de costes, unida a los de la mano de obra, "hacen inviables muchas explotaciones agrarias", ya que los agricultores y ganaderos no han visto un aumento equivalente en los precios que reciben por sus producciones.

La cesta de la compra sube día a día provocando un problema social generalizado" Comunidad de Labradores de Almendralejo

Mientras los productores se ven asfixiados, la cesta de la compra "sube día a día provocando un problema social generalizado", una situación que, según denuncian, "parece no importar a los gobernantes". Critican que esta doble asfixia, a profesionales y a ciudadanos, solo contribuye a "engordar las arcas del Estado, a base de unos impuestos".

Un paquete de medidas urgentes

Ante este panorama, CLYGAL reclama un paquete de medidas urgentes, directas y efectivas. Entre ellas, piden la reducción del IVA de los insumos agrarios al tipo mínimo y un refuerzo de la actividad de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario). El objetivo es que vele por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir la venta a pérdidas y los abusos por parte de intermediarios.

La lista de exigencias incluye también ayudas directas para afrontar la crisis, que se tope el precio del gasóleo y una revisión al alza del IVA compensatorio a la agricultura. Además, reclaman al Gobierno de España el cumplimiento de la Ley 1/2025, que contempla 370 millones de euros en ayudas directas para el olivar y viñedo de secano afectados por la sequía, así como una simplificación de los trámites para las ayudas por las recientes borrascas.

Muchas explotaciones se verán abocadas al abandono" Comunidad de Labradores

La comunidad de labradores concluye con una advertencia severa. Recuerdan que las autoridades auguran que las consecuencias de la guerra se prolongarán en el tiempo, por lo que, si no se toman medidas de forma inminente, "muchas explotaciones se verán abocadas al abandono".