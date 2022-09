Cabalgata: El retraso del pago de subvenciones está motivado por problemas en la justificación de los gastos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almendralejo ha explicado este jueves que "problemas en la justificación" de los gastos han provocado un retraso en el pago de las subvenciones a las asociaciones que participaron en la realización de carrozas para la cabalgata de los Reyes Magos



La concejala de Hacienda, Juliana Estela Mejías, que ha salido al paso de la denuncia hecha por Vox hace unos días, ha aclarado que algunas asociaciones ya cobraron esas subvenciones y se cerró el expediente, mientras que otras y algunos ciudadanos en particular están pendientes de las ayudas.



La edil socialista ha afirmado que en el equipo de gobierno “estamos implicados con todas las asociaciones y particulares” y se está analizando caso por caso “cada una de las posibles incidencias que han podido surgir” para no concluir el procedimiento para poder cobrar la subvención.



Esos problemas vienen porque en algunos casos la documentación que hay que presentar no era la correcta.



“Se está analizando para que sea lo más corto posible el cobro”, ha señalado Mejías, quien ha puntualizado que cada asociación tiene un problema diferente.