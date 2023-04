Beatriz Palomeque, Francisco González Nogales y Paulino Roncero, en los primeros puestos de la lista del PP

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Almendralejo, Adoración Gutiérrez, sigue perfilando la lista que presentará a las municipales del 28 de mayo.

Según ha podido saber COPE, Beatriz Palomeque, quien fuera concejala de Parques y Jardines, entre otras delegaciones, en el gobierno de Lobato, será la número 2. Palomeque está acompañando a la candidata a las reuniones y actos en los que viene participando desde su designación, por lo que es, a todas luces, una de sus personas de confianza.

En el número 3 de la lista figurará Francisco González Nogales, que fue director de Mapfre en varias oficinas de la región, y hombre sin pasado político.

En esa lista, a día de hoy, se puede afirmar que no aparecerá ninguna de las caras que actualmente conforman el grupo popular en la oposición.

También apuntan a la candidatura el agricultor Paulino Roncero; Santi Barragán, monitor de baile; e Isabel Cortés, administrativa, entre otros.

La candidata, de momento, se ha prodigado poco en los medios de comunicación tradicionales. En el PP tienen marcada una estrategia encaminada a atraer voto joven. De hecho, Adoración se ha creado varios perfiles en distintas redes sociales.

En el PP tienen unas expectativas altas en cuanto a resultados electorales. Hay un convencimiento, por lo menos de cara al exterior, de que se superarán con creces los resultados obtenidos por el partido en 2019. En esas elecciones, los populares lograron 4.529 votos y 7 concejales. Teniendo en cuenta que hubo una fuga de 2.000 votos a Ciudadanos, el PP espera recuperar esa masa de sufragios.

Sobre la campaña electoral, no se espera que haya crispación o tensión. El candidato del PSOE, José María Ramírez, no quiere guerras que puedan enturbiar la recta final de una legislatura que ha sido plácida y a la candidata del PP, sin experiencia política alguna, no le interesa entrar en conflictos que la dejen señalada.