"Antes de crear malestar en 50 familias, la administración debería haberse puesto en contacto con nosotros"

Le venimos contando que 48 familias afectadas por el proceso de matriculación en ESO y bachillerato en centros públicos de Almendralejo denuncian públicamente “la indiferencia y la falta de respeto hacia la ciudadanía” de los representantes de la Delegación Provincial de Educación.

En una nota de prensa, comentan que muchos de los alumnos que comienzan la ESO el próximo curso “no han podido elegir el centro que mejor se adapte a sus necesidades”, y que “esta situación ha sido provocada por la propia Administración, ya que, en lugar de dotar de más plazas a los centros más demandados, se dedica a lo contrario, sin criterio ni consenso, sino de manera impuesta y de forma unilateral”.

Estas familias querían para sus hijos el IES Santiago apóstol, pero no podrán estudiar en este centro. Su director, Carlos Cabanillas, en Twitter ha dicho que en el IES Santiago Apóstol “hay problemas de espacio para atender a ciclos formativos de actividades físicas, no para un grupo de ESO”. Cabanillas añade que “nadie nos ha consultado acerca de este asunto. Antes de crear malestar en cincuenta familias, la administración debería haberse puesto en contacto con nuestro centro. Y, como mínimo, debería haberse reunido la comisión de escolarización para decidirlo. Lo que queremos desde el IES Santiago Apóstol es que nos digan en qué reunión de la comisión de escolarización se ha tomado esta decisión acerca de las vacantes ofertadas. No es mucho pedir, creo”.

Educación considera que sí hay espacio para una nueva línea educativa en el IES Carolina Coronado.