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Almendralejo estrena 'Vendimia Solar', su primera comunidad energética público-privada

El proyecto, impulsado por la Diputación de Badajoz, permitirá a 30 familias y 10 pymes ahorrar hasta un 26% en su factura de la luz sin inversión inicial

Vecinos participantes en 'Vendimia Solar'

Ayuntamiento de Almendralejo

Vecinos participantes en 'Vendimia Solar'

Blas SánchezAgencia EFE

Almendralejo - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Almendralejo ha presentado su primera comunidad energética público-privada, denominada 'Vendimia Solar', que permitirá repartir energía verde entre 30 familias, 10 pequeñas y medianas empresas y el propio Ayuntamiento. Se trata de una iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz con financiación de fondos europeos.

Autoconsumo colectivo sin inversión

El proyecto se basa en el autoconsumo colectivo a partir de una instalación fotovoltaica ya ejecutada en el polideportivo municipal, que cuenta con una potencia de 61 kilovatios pico. Según los datos aportados, una familia media podría ahorrar en torno a 231 euros al año en su factura, lo que supone una reducción del gasto de aproximadamente un 26% y una cobertura cercana al 30% de su consumo anual.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha destacado que "uno de los principales valores del proyecto es que los participantes no tendrán que asumir la inversión inicial de la instalación", ha afirmado, lo que elimina una de las principales barreras de acceso. Además, ha apuntado que el proyecto nace con vocación de crecimiento.

José María Ramírez, alcalde de Almendralejo, y Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación

Ayuntamiento de Almendralejo

José María Ramírez, alcalde de Almendralejo, y Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación

Uno de los principales valores del proyecto es que los participantes no tendrán que asumir la inversión inicial de la instalación"

José María Ramírez

Alcalde de Almendralejo

Más allá del ahorro

Por su parte, Martín Cobos, jefe de Gestión Energética Local, ha incidido en que, más allá del ahorro económico, el objetivo principal es generar beneficios ambientales y sociales. Se busca así fomentar "el uso de energías limpias y la implicación de la ciudadanía en la transición energética". La comunidad se ha constituido como una asociación abierta, con participación libre y bajo el principio de “un socio, un voto”.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha puesto en valor que se trata de la primera comunidad energética público-privada impulsada por la institución provincial y que ya está operativa. El objetivo, ha señalado, es "democratizar el acceso a las energías renovables y facilitar que ciudadanos y empresas participen activamente en la transición ecológica". Del Puerto ha añadido que ya se están desarrollando proyectos similares en Villanueva de la Serena y Valverde de Llerena.

El objetivo es democratizar el acceso a las energías renovables y facilitar que ciudadanos y empresas participen activamente en la transición ecológica"

Raquel del Puerto

Presidenta de la Diputación de Badajoz

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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