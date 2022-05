Almendralejo, a la cola en renta por habitante: "Esto no significa que haya pobreza", afirma el alcalde

Almendralejo fue la décima ciudad española, entre los 416 municipios de más de 20.000 habitantes de España, con una menor renta por habitante en 2019, que se cifró en 9.173 euros, de acuerdo con la estadística de Indicadores Urbanos publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

COPE le ha preguntado alcalde por este indicador y si considera que muestra la realidad económica del municipio.

“Las estadísticas son números fríos. Serán incontestables, pero no significa que haya pobreza”. El alcalde apunta que, cuando se ocupa un lugar bajo en estos informes del PIB, renta per cápita o IPRP, hay grandes diferencias entre la población. Digamos que hay una parte con un buen nivel de vida y poder adquisitivo y otra parte que tiene bastante menos renta. “¿Vive mal esa parte de la población? ¿Es mucha, es poca? ¿Pasa hambre? Evidentemente, no. Hay sitios donde también hay más economía sumergida que en otros. La percepción subjetiva es que, si compara con otros municipios de más de 20 mil habitantes, alguien que venga aquí no creo que diga que esto es un destrozo en comparación con otros”.