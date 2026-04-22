Almendralejo blinda la romería de San Marcos con 250 efectivos y vigilancia con dron

La romería de San Marcos de Almendralejo contará con un dispositivo de seguridad compuesto por aproximadamente 250 personas entre cuerpos de seguridad y servicios públicos. Así lo han anunciado el alcalde, José María Ramírez, y la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, tras la junta de seguridad celebrada para coordinar los detalles de un evento que busca, un año más, transcurrir sin incidentes y garantizar que los asistentes puedan "divertirse y pasar un buen día".

Un dispositivo para evitar incidentes

El alcalde ha explicado que el dispositivo se ha diseñado "para aprender de errores de otras ediciones". Entre las mejoras de este año se incluye el uso de un autobús más pequeño para facilitar las maniobras, la optimización de los tiempos en el itinerario y una mayor atención a los remolques y caballos. Además, se reforzarán servicios como el reparto de agua, la instalación de aseos públicos y la distribución de bolsas de basura.

Para atender cualquier emergencia, Cruz Roja dispondrá de un puesto médico avanzado y dos ambulancias, los bomberos tendrán un retén preventivo y Protección Civil contará con un dron para vigilar el recinto. Los momentos que requieren más atención serán la noche del viernes y la madrugada, así como los cruces de carretera durante el camino, donde la Guardia Civil controlará la circulación en puntos como la EX-300.

No convirtamos una fiesta en un sitio de tragedia" Maribel Cortés Subdelegada del Gobierno en Badajoz

Ayuntamiento de Almendralejo Maribel Cortés, José María Ramírez y Toni Hierro, hermana mayor de San Marcos

Foco en la seguridad vial y ciudadana

La subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés, ha detallado el despliegue de las fuerzas de seguridad. La Policía Local contará con 61 efectivos durante todo el fin de semana, centrados en las casetas y en controles de alcohol y drogas. Por su parte, la Policía Nacional desplegará a unos 60 agentes para prevenir hurtos en el municipio, aprovechando que muchos ciudadanos se desplazan a la romería. Cortés ha sido tajante en su mensaje: "No convirtamos una fiesta en un sitio de tragedia".

La Guardia Civil de Tráfico realizará "controles de alcohol y drogas en la conducción de vehículos". Cortés ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, recordando que estas medidas no tienen un fin recaudatorio, "sino para evitar que pongas en peligro tu propia vida y la de los demás". Ha insistido en que "si van a conducir no se puede haber bebido nada, ni una cerveza". Finalmente, unos 25 componentes de orden público vigilarán la romería para evitar hurtos y robos.