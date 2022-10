Almendralejo acogerá la primera 'Mesa del Videojuego' en el que se debatirá sobre creación y producción

Almendralejo acogerá el próximo día 21 la primera edición de la 'Mesa del Videojuego', un foro en el que se debatirá sobre las líneas estratégicas que permitan el desarrollo de la creación y producción del videojuego en Extremadura.



La directora de Medios Audiovisuales y Filmoteca de Extremadura, Natalia Rodríguez, ha hecho este anuncio durante la presentación del primer Festival de la Animación y el Videojuego, que se celebrará en Almendralejo del 21 al 23 de este mes.



Rodríguez ha señalado que esta mesa, que coordina la Junta de Extremadura, contará con representantes de las empresas del sector que funcionan en la región y en la misma se pretende debatir sobre la situación actual del sector del videojuego en España y los retos a los que se enfrenta.



El objetivo, ha destacado, es situar al sector en una posición de competitividad, impulsar su densidad, hacer sostenibles las empresas ya creadas y poder atraer capital nacional e internacional, “es muy importante y será la primera piedra para construir nuestras propias líneas estratégicas”.



Rodríguez también ha destacado el Festival de Animación que se va a desarrollar en Almendralejo para agrupar a empresarios, aficionados y a personas que se quieran dedicar a este sector que en Extremadura, ha apuntado, demanda a profesionales formados que no hay en estos momentos, lo que obliga a contratarlos fuera.



El festival contará con la participación en las charlas y talleres de profesionales referentes nacionales e internacionales que trabajan en producciones de animación y videojuegos reconocidos, según ha apuntado Pablo Ruiz, de la productora extremeña Glow.



Participarán ponentes como Diego Porral (Gobelins), Enrique Colinet de Lead Level Designer at The Game Kitchen y Mauricio García, director de The Game Kitchen; además de Miriam Fernández Simón; Nuno Beato, socio fundador, productor y director de Sardinha em Lata; las guionistas Eva Pérez Misa e Irene Chica; y el ilustrador extremeño Fermín Solís.



Además, el teatro Carolina Coronado acogerá la proyección de cortometrajes de animación; y en el Cine Victoria se proyectará el estreno de 'Unicorn Wars'; y el domingo el preestreno de 'El Vuelo del Abejorro', un documental de Glow basado en cómo se gestó y se vivió el éxito de 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas'.