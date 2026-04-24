El alcalde de Almendralejo emite un bando sobre las normas a cumplir en la romería de San Marcos

El Ayuntamiento de Almendralejo ha anunciado el dispositivo de seguridad para la romería de San Marcos, que se celebra este sábado, día 25. Las medidas han sido acordadas en la Junta de Seguridad, celebrada el pasado día 21, con la presencia de la subdelegada de Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Prohibiciones y permisos

Entre las normas establecidas, queda prohibida la reserva de espacios mediante la delimitación de parcelas que no estén ocupadas. Tampoco se permitirá ninguna actividad lucrativa con venta de comida y bebida sin los permisos correspondientes, prohibiendo expresamente el montaje de casetas con grandes equipos de sonido y venta de alcohol que no sean la caseta municipal.

Por otro lado, las acampadas están autorizadas este viernes. Además, se permite el uso de barbacoas al encontrarse la zona en peligro bajo de incendios, aunque se exige seguir medidas de precaución como no hacer fuego en pasto seco y apagarlas en caso de viento intenso.

Transporte y recomendaciones

El consistorio también ha hecho un llamamiento al consumo responsable de bebidas alcohólicas, recordando la peligrosidad de conducir bajo sus efectos. Se recomienda el uso de papeleras y contenedores para mantener la limpieza del recinto.

Para facilitar la movilidad y la seguridad, el Ayuntamiento pondrá a disposición un servicio de autobús gratuito. Funcionará este viernes, de 22:00 a 05:00 horas, y el sábado, desde las 9:00 hasta las 05:00 horas del día siguiente.