La Academia de Jurisprudencia de Extremadura incorpora a la élite de la magistratura española

Acto de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, en abril de 2025

Acto de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, en abril de 2025

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura celebra este miércoles 29 de abril un acto de "gran relevancia" para nombrar a sus nuevos Académicos Honorarios y Correspondientes. El evento tendrá lugar en el antiguo Palacio de Justicia de Almendralejo, sede de la institución. Este año se distinguirá a tres académicos honorarios y cinco correspondientes, una cifra superior a la habitual para dar cabida al gran colectivo de juristas de la región, que agrupa a casi 6.000 personas.

Juristas de prestigio

Entre los nuevos académicos se encuentran cuatro magistrados del Tribunal Supremo con una "estrecha relación con Extremadura". La lista incluye a Ángel Juanes Peces, exvicepresidente del Tribunal Supremo y expresidente de la Audiencia Nacional; Antonio Narváez Rodríguez, exmagistrado del Tribunal Constitucional; e Isaac Merino Jara y Sebastián Moralo Gallego, también magistrados del alto tribunal.

En el acto se rendirá un homenaje póstumo a Ángela Murillo Bordallo, expresidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, nombrada académica antes de su reciente fallecimiento. De ella se ha destacado que "fue una persona que tuvo una valentía enorme en su sentencia frente a los terroristas de ETA".

Fue una persona que tuvo una valentía enorme en su sentencia frente a los terroristas de ETA" Paco Lamoneda, sobre Ángela Murillo, recientemente fallecida Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura

Completan la lista de nuevos miembros Alicia Cano Murillo, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura; José Luis Alonso Tejuca, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz; y la notaria Beatriz Alonso Jiménez.

Amplia representación institucional

La relevancia del nombramiento se refleja en la confirmación de asistencia de las "autoridades más importantes de Extremadura", según la organización. Entre ellas se encuentran la presidenta de la Junta, el presidente de la Asamblea de Extremadura, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal superior de la Comunidad Autónoma.

También han confirmado su presencia el delegado de Defensa, el general jefe de la Guardia Civil, la jefa superior de la Policía Nacional, así como presidentes de audiencias provinciales y decanos de colegios profesionales. El presidente de la Academia, Francisco Lamoneda, ha subrayado que "es un acto de enorme relevancia para Extremadura, para el reconocimiento de mérito a personas que han dedicado su vida al derecho y, por supuesto, para la ciudad de Almendralejo".