El Voleibol Almendralejo busca la gloria en Canarias: el ascenso a Superliga, en juego

El Voleibol Almendralejo inicia este viernes su segunda participación en una fase de ascenso a la Superliga, la máxima categoría del voleibol nacional. El equipo ha viajado a Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de soñar en grande y conseguir una de las plazas para la élite.

Un formato de alta exigencia

La competición cuenta con un formato de reto mayúsculo. Participan seis equipos en el Grupo A, pero solo los dos primeros clasificados avanzan a las semifinales. De esos cruces, únicamente los dos ganadores conseguirán el ansiado ascenso de categoría, por lo que el margen de error es mínimo.

00:00 Volumen Cerrar Antonio Morán, entrenador

Un viernes de doble jornada

El calendario ha deparado un desafío logístico y físico para el Almendralejo, que es el único equipo que juega sus dos partidos el mismo día. La jornada del viernes comenzará a las 12:00 horas contra el UBE L’Illa Grau y, por la tarde, a las 19:00 horas, se medirán al anfitrión y gran favorito, el SUAC Canarias.