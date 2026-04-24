El Voleibol Almendralejo busca la gloria en Canarias: el ascenso a Superliga, en juego
El conjunto extremeño afronta su segunda fase de ascenso a la élite del voleibol español con una exigente doble jornada este mismo viernes en Las Palmas
Almendralejo - Publicado el - Actualizado
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El Voleibol Almendralejo inicia este viernes su segunda participación en una fase de ascenso a la Superliga, la máxima categoría del voleibol nacional. El equipo ha viajado a Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de soñar en grande y conseguir una de las plazas para la élite.
Un formato de alta exigencia
La competición cuenta con un formato de reto mayúsculo. Participan seis equipos en el Grupo A, pero solo los dos primeros clasificados avanzan a las semifinales. De esos cruces, únicamente los dos ganadores conseguirán el ansiado ascenso de categoría, por lo que el margen de error es mínimo.
Un viernes de doble jornada
El calendario ha deparado un desafío logístico y físico para el Almendralejo, que es el único equipo que juega sus dos partidos el mismo día. La jornada del viernes comenzará a las 12:00 horas contra el UBE L’Illa Grau y, por la tarde, a las 19:00 horas, se medirán al anfitrión y gran favorito, el SUAC Canarias.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.