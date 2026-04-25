Rober Correa: "Necesitamos que la grada nos eche una mano, que cada córner parezca que haya sido un gol, que cada saque de banda se celebre"

El Extremadura afronta este domingo a las 12:00 horas una auténtica final en el estadio Francisco de la Hera ante La Unión. El central Rober Correa ha calificado el encuentro como un "partido maravilloso" por todo lo que hay en juego. Si el equipo gana y el Águilas no vence en Estepona, el Extremadura dependerá de sí mismo en la última jornada en Linares para lograr el ascenso directo. Para Correa, las sensaciones son "muy buenas" y el equipo está centrado en "ganar en tu casa, con tu gente".

Confianza y solidez defensiva

El equipo llega al partido en un momento dulce, con una racha de 13 partidos sin perder. El pacense Rober Correa destaca que el vestuario está "con mucha confianza" y que mantener la portería a cero "es clave para estar donde hemos llegado". A pesar de la buena dinámica, el defensa pide "tranquilidad" y "salir al máximo", ya que el rival también se juega mucho y será un "partido muy bonito".

El equipo está con mucha confianza, con muchas porterías a cero, que eso es clave" Rober Correa Jugador del CD Extremadura

El central subraya la importancia de no desviarse de lo que pueden controlar: "Si piensas en eso, estás mandando la fuerza a otro lado que no puedes manejar". El foco está puesto en "salir a tope contra La Unión, el ganar, el hacer una portería a cero y conseguir los tres puntos". Lo que suceda en otros campos se verá después.

El papel de la afición

Correa también ha hablado sobre cómo se viven los "murmullos" de otros marcadores desde el campo en estas jornadas decisivas, algo que considera "una cosa muy bonita" y "un aliciente más". El jugador cree que el apoyo de la grada es fundamental y pide un ambiente especial: "Necesitamos que la grada nos eche una mano, que de cada córner parezca que haya sido un gol, que cada saque de banda se celebre, y creo que esa es la clave".

Habrá un momento que tengamos que defender y que tengamos que remar y, por supuesto, en ese momento, los necesitamos a ellos" Rober Correa, sobre la afición

El defensa reconoce que La Unión es un "muy buen equipo" que ha entrado en una dinámica negativa en la segunda vuelta, pero que será un "partido complicado". Por ello, insiste en la importancia de la hinchada: "Habrá un momento que tengamos que defender y que tengamos que remar y, por supuesto, en ese momento, los necesitamos a ellos". Correa celebra la "comunión muy bonita" que se ha creado y que es "la clave de un proyecto para ir hacia arriba".

Un momento especial en lo personal

En el plano personal, Rober Correa vive un momento "precioso". Tras haber jugado eliminatorias de ascenso a Primera División, asegura que "vivir esto en casa, como siempre he dicho, es algo muy bonito, es muy especial". Tener a su familia y amigos en la grada supone "un plus más". Tras volver a la titularidad en los dos últimos partidos, se encuentra "mejor" y "más suelto", listo para "ayudar" al equipo a "hacer la machada".