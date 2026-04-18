La Policía cambia el punto de encuentro de los aficionados del Extremadura en Jerez

El CD Extremadura ha comunicado una serie de indicaciones clave para sus aficionados de cara al partido de este domingo en Jerez. La Policía Nacional ha informado al club de que "se prohíbe terminantemente la concentración de aficionados del Extremadura en la zona del Parque Olimpo", que se había anunciado con anterioridad.

Nuevo punto de encuentro oficial

Como alternativa, se ha habilitado un punto de reunión oficial para los seguidores del equipo. La nueva ubicación designada es la explanada del parking que se encuentra en la Avenida Rafael Verdú, 7.

Estadio de Chapín

El club ha pedido la máxima colaboración a todos los desplazados y ha insistido en la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades por motivos de seguridad. El objetivo es que todos los asistentes puedan disfrutar del partido sin incidentes.