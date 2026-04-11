Gio Zarfino: "Somos el presupuesto más bajo, pero estamos dando guerra"

Gio Zarfino, jugador del Extremadura, ha calificado el próximo partido contra el Recreativo de Huelva como "superimportante". El futbolista ha destacado que "es muy bonito jugar este tipo de partido" por el gran ambiente que se espera en el estadio Francisco de la Hera. "Estamos preparados para afrontar este encuentro de la mejor manera y con los pies sobre la tierra", ha asegurado.

El equipo se encuentra en un gran estado de forma, pero Zarfino ha querido ser cauto. "La realidad es que estamos solamente a dos puntos de diferencia, es un partido que puede marcar mucho", ha explicado. A pesar de la buena racha, el centrocampista ha insistido en que no han conseguido nada todavía.

No logramos nada, no hicimos nada" Gio Zarfino Jugador del CD Extremadura

"Nosotros somos los primeros conscientes de ello", ha afirmado, subrayando la mentalidad del vestuario. El objetivo, según sus palabras, es competir con muchas ganas este fin de semana para "poder hacer lo mejor posible y poder ganar".

Un recién ascendido contra el gran favorito

Zarfino ha valorado el trabajo del Extremadura, un recién ascendido con "el menor presupuesto de la categoría". En contraposición, ha señalado al Recreativo como el equipo "que mejor plantilla tiene". A pesar de las diferencias, el jugador ha sido claro: "Estamos dando guerra y pelea".

Aunque reconoce el favoritismo del rival, Zarfino confía en el factor campo. "Nos encontramos muy bien, tanto el equipo como la afición en nuestra casa, que es lo que nos empuja también. Tenemos ese plus", ha comentado. También ha recordado el partido de ida, donde una expulsión temprana "marcó la diferencia 100 %".

El gol como recompensa al equilibrio

En el plano personal, el futbolista ha hablado de su reciente racha goleadora, aunque ha aclarado que no es su principal función. "Da igual quién haga el gol, si lo hago yo, lo hace Diego, lo hace cualquiera. Lo importante es ganar", ha sentenciado. Su prioridad es cumplir con lo que le pide el entrenador, Rocha: aportar equilibrio al equipo.

Esta búsqueda del equilibrio "es lo que nos está dando buen resultado", ha explicado Zarfino. "Cuando llego, me está tocando hacer goles, pero tampoco es que esté continuamente arriba", ha concluido, dejando claro que sus goles son una consecuencia del buen hacer colectivo.