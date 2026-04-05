El Extremadura es líder a falta de 4 jornadas y ya depende de sí mismo para ascender

A falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, el CD Extremadura es líder del grupo 4 de la Segunda RFEF. El equipo dirigido por David Rocha encadena once jornadas sin perder, con siete victorias y cuatro empates, y se postula como un firme aspirante al ascenso dependiendo de sí mismo en esta emocionante recta final. La clasificación está al rojo vivo, con el Extremadura y la Deportiva Minera empatados a 53 puntos, seguidos de cerca por el UCAM y el Águilas con 52.

Un duelo clave por el ascenso

El próximo domingo 12 de abril a las 18:00 horas, el estadio Francisco de la Hera acogerá una auténtica final anticipada entre el CD Extremadura y el Recreativo de Huelva, otro de los equipos inmersos en la lucha con 51 puntos. Para esta cita clave, el Recreativo llega con bajas importantes, ya que Aitor García y Juancho Villegas fueron expulsados con roja directa en el último partido, mientras que Antonio Domínguez cumplirá ciclo de amonestaciones. El calendario restante para los de Almendralejo incluye recibir también a La Unión y visitar al Xerez CD y al Linares.

Entradas para el partido

El club ha declarado el encuentro como Medio Día del Club, por lo que los abonados deberán retirar un suplemento para acceder al partido. Los precios del suplemento van desde los 6 euros en Fondo Norte hasta los 12 euros en Tribuna Central. Las localidades de los abonados estarán reservadas hasta el miércoles 8 de abril a las 23:59h, momento a partir del cual se liberarán para el público general.

Además, se ha lanzado una promoción especial para abonados, que podrán adquirir hasta dos entradas adicionales por solo 8€ cada una en Fondo Norte. Tanto los suplementos como las entradas para el público general se pueden comprar de forma online o en las taquillas del Francisco de la Hera entre el lunes 6 y el miércoles 8 de abril, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.