El Extremadura aleja fantasmas y se regala una victoria para soñar antes de Navidad: "El equipo ha sabido sufrir"

El CD Extremadura ha roto una racha de cinco partidos sin ganar con un triunfo por 1-0 ante el Xerez CD en el estadio Francisco de la Hera. El gol, una fantástica volea de Gio Zarfino en la primera parte, permite al equipo sumar la primera portería a cero en casa de la temporada y cerrar el año con 27 puntos, mirando de nuevo a la parte alta de la clasificación.

Un equipo 'más feo' y práctico

El entrenador, Cisqui, ha explicado que el plan pasaba por cambiar el registro si se adelantaban en el marcador. Tras el gol, el equipo se mostró más áspero, menos vistoso y más práctico, una estrategia trabajada durante la semana para asegurar el resultado ante uno de los 'mejores equipos de la categoría'.

El equipo ha sabido sufrir, ha sabido mantener la portería a cero" Cisqui Técnico del Extremadura

Según el técnico, aunque el Xerez les obligó a defender en un bloque bajo, el Extremadura no renunció al ataque y tuvo sus ocasiones. La clave, para Cisqui, fue la seriedad defensiva: "El equipo ha sabido sufrir, ha sabido mantener la portería a cero, que es otra de las cosas importantes para el equipo, porque eso da seriedad".

Gio Zarfino celebra el gol de la victoria

La felicidad de la portería a cero

En el vestuario, la sensación era de felicidad enorme, como la ha descrito el portero, Robador. El guardameta, que tuvo intervenciones de mérito y que evitó el empate, ha asegurado que el equipo se lo merecía y ha destacado la importancia de lograrlo antes del parón: "Teníamos ahí pendiente la portería a cero y lo hemos conseguido, y no hay mejores sensaciones para irse de Navidad que estas".

No hay mejores sensaciones para irse de Navidad que estas" Robador Portero del Extremadura

Robador también ha recordado que los puntos sumados al inicio de la temporada les han ayudado a superar este bache. Además, ha reconocido que el equipo adoptó un nuevo registro, mostrándose más sólido y solidario en defensa. "Todos fuimos supersolidarios en poder conseguirlo", ha concluido el portero.