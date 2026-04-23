El Estepona se erige en juez del ascenso directo del Extremadura

La Segunda Federación entra en su fase más decisiva con una jornada de domingo que puede cambiarlo todo en la parte alta. El Extremadura se enfrenta a La Unión en el Francisco de la Hera (12:00 h), con más de 8.000 entradas vendidas, mientras que, a la misma hora, el Estepona recibe en casa al líder, el Águilas. Las cuentas son claras: si el Extremadura gana y el Águilas no lo hace, el equipo de Almendralejo recuperará el liderato y dependerá de sí mismo para lograr el ascenso directo.

Una remontada para la historia

Todas las miradas de Extremadura apuntan a Estepona, un equipo que ha protagonizado una segunda vuelta espectacular. Tras un inicio de temporada que lo dejó prácticamente desahuciado, a 14 puntos de la salvación, la llegada del técnico Manolo Sánchez cambió el rumbo. El entrenador cogió al equipo con solo 7 puntos y ha logrado sumar 33, una puntuación de fase de ascenso.

El Estepona "siempre tiene una vida extra"

El conjunto malagueño ha demostrado una increíble capacidad de superación. Según el periodista de COPE Marbella, Diego Partida, es un equipo que "en el intercambio de golpes sabe levantarse, sabe reaccionar y siempre tiene una vida extra". El Estepona llega al tramo final con la moral alta, con fuerza y con el respaldo de su afición, que llenará el estadio.

Un fortín con el apoyo de la afición

El Estepona no estará solo en su lucha. Considerado por Partida como "el equipo con mayor afición de la Costa del Sol Occidental", se espera que más de 2.500 personas acudan al Francisco Núñez Pérez. Para ello, el club ha lanzado entradas a precios populares, desde 2,50 euros para acompañantes de abonados, con el objetivo de crear un ambiente decisivo para el encuentro.

La gesta del Estepona podría ser memorable. La llegada de Julen Guerrero a la gestión deportiva y de Manolo Sánchez al banquillo ha dado un vuelco a las expectativas. Tal y como señala Partida, ningún equipo del grupo cuarto de Segunda Federación ha conseguido superar una brecha de 14 puntos para salvar la categoría, por lo que "puede ser una permanencia histórica" para un club que, curiosamente, compite en la plaza que dejó el antiguo Extremadura UD.

CD Estepona



A pesar de la confianza en el Estepona, el reto es mayúsculo. El equipo malagueño acumula siete partidos sin perder y no conoce la derrota en su estadio en 2026. Sin embargo, el Águilas también llega en un gran momento, con tres triunfos consecutivos que le han aupado al liderato. El choque enfrenta a dos de los mejores equipos visitantes del grupo, por lo que, como advierte Partida, el líder "no lo va a poner fácil ni mucho menos".