Almendralejo corona a sus estrellas del deporte en su gran gala bienal

Almendralejo ha celebrado este viernes en el Teatro Carolina Coronado su tradicional Gala del Deporte, un evento que sirve para distinguir el talento y el esfuerzo de los deportistas locales. La noche ha reconocido a las figuras más destacadas del panorama deportivo de la ciudad en una ceremonia llena de emoción.

Principales galardonados de la noche

Los premios a Mejor deportista del año han recaído en Paola García Lozano en la categoría femenina y Ángel Ortíz Monterrey en la masculina. En cuanto a las jóvenes promesas, David Donoso Martín y Paula Donoso Madera han sido reconocidos como los mejores deportistas promesa masculino y femenino, respectivamente.

El galardón a la Mejor entidad deportiva ha sido para El Almendro Includes Almendralejo, mientras que Antonio Morán Arroyo ha sido distinguido como el Mejor entrenador/monitor. La gala también ha incluido un reconocimiento a patrocinadores como Graginsa, Ondupack y OVB, además de menciones especiales para Pedro Vivar y Diego Zamora. El Premio al Mérito Deportivo ha sido otorgado a Julián Sánchez González.

Ayuntamiento de Almendralejo Ángel Ortiz, jugador del Betis, ha sido reconocido como mejor deportista local

El deporte como motor de la ciudad

Durante el acto, el alcalde, José María Ramírez, ha destacado el papel fundamental del deporte en la localidad, afirmando que “el deporte forma parte de nuestra identidad y es un motor de cohesión que nos une como ciudad”. Además, ha subrayado el orgullo por una estructura deportiva “sólida, viva y en constante crecimiento”.

El deporte forma parte de nuestra identidad y es un motor de cohesión que nos une como ciudad" José María Ramírez Alcalde de Almendralejo

El alcalde también ha puesto en valor el impacto social del deporte en la formación de los jóvenes. En este sentido, ha recordado que el deporte “forma atletas, pero también forma personas, enseñando valores como la disciplina, el compañerismo y la superación personal”.