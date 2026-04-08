El alcalde recibe al Voleibol Almendralejo antes de disputar la fase de ascenso a la Superliga

El Club Voleibol Almendralejo ha culminado una temporada histórica con su clasificación para la fase final de ascenso a Superliga. El equipo ha sido recibido en el Ayuntamiento de Almendralejo como reconocimiento a su trayectoria antes de viajar a Las Palmas de Gran Canaria, donde se disputará el torneo del 23 al 26 de abril.

Un éxito basado en el colectivo

El alcalde, José María Ramírez, ha felicitado al equipo y ha destacado que estos logros son "fruto del trabajo colectivo, la cohesión y el compañerismo". Ramírez también ha puesto en valor la estructura del club, que cuenta con numerosos equipos de base y una importante presencia femenina, así como el esfuerzo de directiva y familias.

Ayuntamiento de Almendralejo El presidente del club, Luismi Díaz, presenta la camiseta de la fase de ascenso

En la misma línea, el entrenador, Antonio Morán, ha asegurado que la clave del éxito ha sido el trabajo conjunto. Morán ha explicado que el equipo afronta la fase con "ilusión y tranquilidad" tras haber superado los objetivos marcados al inicio de la temporada.

Un reto histórico con identidad propia

El conjunto almendralejense se encuentra ante un momento clave de su historia. Disputará la fase final encuadrado en el Grupo A junto a L’Illa Grau y el anfitrión, Suac Canarias. El equipo jugará sus dos partidos el viernes 24 de abril con el objetivo de clasificarse para las semifinales.

Durante la recepción, el presidente del club, Luis Miguel Díaz Muñoz, ha agradecido el apoyo institucional y ha presentado la nueva equipación, de color tinto como guiño a la identidad local. Además, se ha destacado que Almendralejo volverá a ser sede del Campeonato de España junior, consolidando su vínculo con el voleibol nacional.