DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 07 ABR 2026

El CD Extremadura afronta las últimas cuatro jornadas de la fase regular como líder de la Segunda RFEF, empatado a 53 puntos con la Deportiva Minera. El equipo atraviesa un momento de forma excepcional, con una racha de once partidos consecutivos sin perder, fruto de siete victorias y cuatro empates. Esta dinámica ha desatado el optimismo y ha colocado al club en una posición inmejorable para aspirar al campeonato, un objetivo que ha superado las expectativas iniciales de luchar simplemente por el playoff.

Una igualdad sin precedentes

La competición en este grupo de Segunda RFEF está demostrando una igualdad insólita, con solo dos puntos de diferencia entre el primer y el sexto clasificado. Esta situación contrasta con la de otros grupos, donde la brecha es de hasta 20 puntos. La máxima igualdad del grupo hace que cada partido sea decisivo, como se ha visto en la última jornada, donde equipos de la parte baja han ganado a rivales directos por el ascenso. "La igualdad que hay es tremenda, cualquiera te roba puntos y eso va a ser así hasta el final", analizan los expertos.

Un equipo en estado de gracia

Bajo la dirección del técnico David Rocha, el Extremadura ha experimentado una notable transformación. El equipo ha corregido la fragilidad defensiva de la primera vuelta, encajando solo 8 goles en los últimos 12 partidos, en comparación con los 26 recibidos en los 18 primeros. Esta solidez se basa en una estructura táctica bien definida, que ha convertido al Extremadura en un conjunto fiable e intenso. "El equipo ahora mismo es estable, ordenado", destacan sobre la mejoría del conjunto azulgrana.

El equipo ahora mismo estable, ordenado"

En el plano individual, varios jugadores están rindiendo a un nivel excelente. Es el caso de Zarfino, de quien se afirma que "está ahora mismo para jugar en una categoría superior, por lo menos Primera RFEF". Su llegada desde segunda línea, junto a los goles de Diego Díaz y el buen momento de Manchón, está siendo clave. La fortaleza del Extremadura reside en el colectivo y en la aportación de múltiples jugadores, con una gestión de plantilla que ha mantenido a todos los futbolistas implicados.

Zarfino está ahora mismo para jugar en una categoría superior, por lo menos Primera RFEF"

Final anticipada contra el Recreativo

El próximo encuentro del Extremadura es una auténtica final anticipada en casa contra el Recreativo de Huelva. Una victoria permitiría al equipo distanciarse en cinco puntos de un rival directo, dejándolo prácticamente fuera de la lucha por la primera plaza. El Recreativo, además, llega al partido con bajas muy sensibles, como la de su jugador más determinante, Aitor, sancionado tras una acción antideportiva.

El partido ha generado una gran expectación y se espera un desplazamiento masivo de la afición del Recreativo de Huelva, para el que el club local ha enviado unas 600 entradas. El ambiente en el Francisco de la Hera será el de las grandes citas, con dos equipos jugándose sus aspiraciones de ascenso en un duelo que promete ser apasionante hasta el último minuto.