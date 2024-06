"Se competirá por todo, por lo máximo, pero sin una meta a corto plazo que nos condicione"

El presidente del CD Extremadura, Daniel Tafur, ha concedido una entrevista a COPE en la que ha repasado la actualidad del club de Almendralejo, que, en dos temporadas, ha logrado dos ascensos, partiendo de la categoría más baja del fútbol para situarse en la Tercera RFEF.

El Extremadura ya ha iniciado su campaña de abonos y se está moviendo en el mercado, aunque todavía estamos a inicios de junio, para perfilar su próxima plantilla.

Dos fichajes y cuatro renovaciones, hasta el momento: Pablo Platero y Miguel Núñez se incorporan al proyecto y continúan cuatro futbolistas: Fran Rosales, Marco Manchón, Tala y Álex Murillo.

“Es un proyecto a largo plazo. Queremos ser humildes en todos los aspectos, respetar a los rivales y a la afición”, afirma Tafur, quien reconoce que “emocionalmente ha sido muy duro para la afición venir de donde venia. Se ha pasado lo más duro y ya estamos en categoría nacional”.

El Extremadura jugará en una tercera división “supercompetida y superdivertida. Estamos construyendo un equipo para aspirar a lo máximo, pero no hay nada garantizado”.

Un aspecto a tener en cuenta y del que la afición está hablando son los colores de las indumentarias. La parroquia quiere volver al azulgrana: “No defraudaremos a la afición con las equipaciones”.

Las dos primeras temporadas del club han sido intachables, por el trato, el comportamiento y la imagen que ha dado al exterior la entidad, pero, como parte del fútbol y de la vida misma, también hay medidas que hay que tomar y que no son agradables: “Lo que menos me ha gustado es decir adiós a jugadores que han estado con nosotros. Nos apena. Entendemos que es parte del fútbol. Estamos inmensamente agradecidos a lo que han hecho por el club”.

El Extremadura tendrá un filial, tras firmar un acuerdo con otro club. Todo apunta al Solana, aunque todavía no está cerrado.

Tafur también ha destacado en la entrevista la “muy buena relación” con el ayuntamiento (alcalde, equipo de gobierno y grupos políticos), y avanza un proyecto en la Ciudad Deportiva, tras una concesión administrativa: “Estamos encantados. Queremos que la Ciudad Deportiva sea un lugar fijo de trabajo, con todo tipo de recursos”.

Para finalizar y como declaración de intenciones de cara al futuro, Tafur tiene los pies en el suelo. No se marca objetivos, pero tiene claro que en cualquier categoría “se competirá por todo, por lo máximo, pero sin una meta a corto plazo que nos condicione. No me gusta la palabra proyecto, que tiene un principio y un fin. Me gusta la palabra club. Si no se dan los resultados, no pasa nada, se pasa página y se vuelve a competir. Hay que aceptarlo con naturalidad”. Ahí queda eso.