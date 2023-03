El periodista Juan José Montes publica 'Vaciados', una novela sobre el éxodo rural

El periodista Juan José Montes ha publicado su tercer libro, primera novela: 'Vaciados. El último verano de un pueblo que se resiste a desaparecer’. La historia se ubica en un pueblo de Castilla con lazos con Extremadura. Montes trata la problemática de estos núcleos rurales, con referencia a los servicios, telecomunicaciones... y el éxodo de sus habitantes.

Este libro le ha llevado tres años. "Quería dejar volar la mente, pero que no fuera simple fantasía, sino aportar algo". Montes apunta sobre la despoblación que "no es un drama, es una realidad y no es positiva. Creo que no tiene solución".