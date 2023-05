Merino, del PP: "He echado en falta empatía de la nueva dirección regional con el grupo de concejales"

En COPE, hemos entrevistado al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almendralejo Luis Alfonso Merino Cano, que deja de ser edil tras 12 años en el consistorio: ocho años en el gobierno y los cuatro últimos en la oposición. Merino, de 45 años, no pone punto final a la política, ya que no descarta regresar en el futuro, si se dan las condiciones. Dice que la nueva dirección regional no ha tenido empatía con el grupo de concejales y ha mostrado su "decepción" con José Alberto Pérez, que figura en el puesto 14 en la lista a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz.