José Rangel, presidente de las peñas del Extremadura: "Sabemos que hay algo en ciernes, y nos ilusiona"

En COPE hemos entrevistado al presidente de la Federación de Peñas del Extremadura, José Rangel, tras una asamblea celebrada en días pasados en la que se decidió la continuidad de la federación a pesar de la liquidación del Extremadura.

Estas son las frases más significativas de la entrevista:

“Sabíamos cuál era el final, aunque ninguno lo queríamos vivir”.

“Hemos reflexionado sobre lo que ha pasado, sobre lo que hemos hecho mal y lo que pudimos hacer mejor. Deberíamos haber hecho otras cosas antes o con más fuerza, pero, a toro pasado, no se sabe qué hubiera pasado”.

“Queremos una federación de peñas renovada, con la gente que quiera estar, que vayamos todos a una. Hicimos una asamblea para debatir y votar y se decidió que continuáramos apoyando al club que saliera, que seguro que saldrá uno”.

“En algunos momentos, hubo gente en la federación que apoyaba una gestión que era imposible de justificar. El 80 por ciento de la federación estaba de un lado, pero si el otro 20 por ciento no lo está, no se está completamente unido y la maquina no funciona como tiene que funcionar”.

“A día de hoy, todas las peñas siguen, pero una o dos van a desaparecer”.

“Sabemos que hay algo en ciernes que se está gestando, y nos ilusiona”.

“Es bueno que sea alguien del pueblo el que encabece el proyecto, que sean empresarios que sepan lo que hacen y que se unan a gente de fútbol que sepa gestionar”.

“Hasta ultima hora, pensé que iba a llegar alguien para comprar el club, que estaba algo avanzado. No ha llegado por falta de tiempo; habría que haber vendido hace mucho. Pienso al 100 por 100, y no tengo duda, de que alguien quería entrar en el Extremadura, pero con Franganillo fuera. Sé a ciencia cierta que ha sido demasiado tarde”.

“Seguiremos apoyando lo que surja; siempre lo hemos dado todo por el Extremadura, aunque alguien en la directiva no lo mereciera”.





