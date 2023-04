José Alberto Pérez, en la lista del PP a la Asamblea: "El primer sorprendido fui yo; fue inesperado"

José Alberto Pérez Álvarez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almendralejo, figura en el puesto 14 de la lista del PP por la provincia de Badajoz a la Asamblea de Extremadura.

José Alberto fue crítico con la dirección regional de su partido y se postuló como uno de los aspirantes a ser candidato del PP en las municipales, junto a Carlos González Jariego y Juan Daniel Bravo.

Finalmente, el PP apostó por Adoración Gutiérrez, abogada de 35 años, que no tiene pasado político. En la lista local del PP no figura ninguno de los concejales de la oposición. Ha sorprendido, por tanto, que José Alberto Álvarez figure en la lista en la Asamblea.

Nuestro protagonista, en declaraciones a COPE, dice que el “primer sorprendido fui yo, fue inesperado”.

Cuenta que recibió una llamada del secretario general, en nombre de María Guardiola, el pasado lunes, a las 7 de la tarde, y que, tras hablarlo con gente del partido y su familia, por la noche aceptó.

José Alberto Pérez había apoyado hace meses la candidatura de Fernando Pizarro a la presidencia del PP extremeño.

“Me postulé y vi y sufrí cosas que no me gustaron, y lo puse en conocimiento de la dirección regional. En enero comuniqué que me apartaba de una posible candidatura local y que dejaba la política al final de la legislatura”, para añadir que una vez María Guardiola fue elegida presidenta, “todo el PP debe estar unido, hay que gobernar Extremadura para liberar a los extremeños de las políticas socialistas de Vara. Soy una persona de partido. Las primeras felicitaciones que he recibido han sido de la candidatura que apoyé. Eso, moralmente, me da un apoyo”.