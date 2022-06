Concha Rodríguez, sobre el Romanticismo: "Para vestir del siglo XIX, no hacen falta 600 euros de traje"

Una veintena de asociaciones de mujeres, literarias, históricas y organismos públicos colaborarán en la XVII Ruta Literaria del Romanticismo, que comienza hoy viernes y que se va a desarrollar durante todo el fin de semana en Almendralejo para recordar a los escritores José de Espronceda y Carolina Coronado.

Talleres literarios, visitas turísticas musicalizadas, lecturas en público, teatro, conciertos y degustaciones de cava y jamón forman parte de un “programa amplio, variado y cuidado”.

En esta edición se recupera el Paseo Romántico, en el que participarán numerosos ciudadanos vestidos con trajes de la época.

Durante esos días habrá representaciones teatralizadas de obras como 'Versos pintados' de Espronceda, 'El Estudiante de Salamanca' a cargo de Samarkanda Teatro; la 'Carmen' de Bizet, a cargo de la Camerata Lírica de España en el Teatro Carolina Coronado o 'Un Diálogo entre dos ingenios el Día de los Difuntos: Larra y Espronceda'.

También habrá un concierto de piano al aire libre en los Jardines de Santa Clara de madrugada y una ambientación de velas en la plaza de España para las lecturas

El colofón correrá a cargo de la directora y actriz Concha Rodríguez, que pondrá en escena el domingo, a las 22.30 horas, en el atrio de la Piedad, ‘El Estudiante de Salamanca’.

En COPE, hemos entrevistado a Concha Rodríguez, que ha hecho una interesante reflexión sobre la falta de implicación de la población en la Ruta Literaria: "Para vestir del siglo XIX no hacen falta 600 euros de traje. La gente vestía de otra manera. Y por ahí va, por el dinero. Si una fiesta me cuesta tanto dinero y representa un pueblo que no era el mío, pues no me apunto ".