Guardiola: "Estamos presenciando la quiebra de nuestro Estado de derecho"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado los "bulos" lanzados sobre los comedores escolares en la región por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su discurso inicial de investidura de este miércoles en el Congreso, y ha advertido de que con la continuación del socialista en el poder se produce "la quiebra" del Estado de Derecho.

"Estamos presenciando la quiebra de nuestro Estado de Derecho y de sus valores constitucionales. Esto no va de carnet, esto no va de sensibilidades, esto no va de enfrentar a unas comunidades con otras. Sánchez quiere mantenerse en el poder a toda costa, pero no todo vale", ha afirmado en alusión a la investidura del presidente del Gobierno en funciones.

"Esto solamente tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con la decencia política y con la responsabilidad democrática, pero lamentablemente es todo lo que le falta (a Sánchez)", ha subrayado la presidenta extremeña en un vídeo lanzado esta tarde en redes sociales.

En cuanto a las palabras de Pedro Sánchez en las que ha acusado a la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Extremadura de haber dejado "a miles de niños sin plaza en las escuelas infantiles y comedores escolares", Guardiola advertido de que "mentir no puede convertirse en una costumbre".

"Pedro Sánchez sólo está preocupado por mantenerse en el poder y si para ello tiene que lanzar bulos sobre Extremadura lo hace sin escrúpulos", ha sentenciado, al tiempo que ha incidido en que "lo que (el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura) ha dicho hoy sobre los comedores escolares (extremeños) es falso, rotundamente falso".

Así, Guardiola ha subrayado que el Ejecutivo autonómico ha trabajado "a contrarreloj para garantizar el acceso gratuito a comedor a más de 17.000 niños", debido a que "el PSOE vendió una falsa gratuidad universal que no tenía presupuestada".