La UPA espera una gran participación en las elecciones al campo para defender "la agricultura familiar"

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha señalado este viernes que espera que las elecciones al campo en la comunidad extremeña el próximo día 8 de mayo sean "un ejemplo de participación" y que su organización se presenta a estos comicios "para defender a la agricultura familiar, a los profesionales del campo, frente a otras organizaciones que defienden a los agricultores de sofá".

Huertas ha participado este viernes en Mérida en la pegada de carteles de su organización de cara a estas elecciones al campo, que se producen cinco años después de las últimas, y ha defendido el trabajo de su organización para lograr medidas como que en la nueva PAC haya una ayuda redistribuida a las primeras hectáreas de las explotaciones, "que beneficia a las explotaciones familiares, profesionales".

Los agricultores y ganaderos "tienen que saber lo importante que es la participación en estas elecciones, porque el campo se está jugando mucho", ha comentado, entre otras cosas, "decidir quién va a tener la interlocución con las administraciones a la hora de buscar soluciones a los problemas", por lo que ha insistido en que "quien representa a quien compra los productos a los agricultores y ganaderos, no puede representar también los intereses de los agricultores", en referencia a otras organizaciones agrarias que, según Huertas, defienden a la industria y la distribución.

Huertas ha destacado que su organización "defiende a la explotación familiar, a la gente que vive en los pueblos, que genera empleo y riqueza, a la gente que mantiene el mundo rural vivo, ese es el camino y todas nuestras propuestas van a ir siempre encaminadas en esa línea".

El secretario general de UPA-UCE Extremadura espera que estos comicios agrarios "sirvan para reforzar a la agricultura y la ganadería" en la región, por lo que ha animado a participar de forma masiva en las urnas, porque "si no participamos, si no decidimos, difícilmente luego nos podremos quejar si no se resuelven los problemas"

La organización llega "con ganas, ilusión y fuerza" a este proceso electoral y ha recalcado que "ahora es el momento de hacer valer el trabajo" que viene realizando en distintos ámbitos, porque el campo extremeño "está en un momento difícil, no hay que esconderlo", aludiendo a los elevados costes de producción, la sequía, las consecuencias de la invasión de Rusia en Ucrania, y los problemas derivados de que "no hay unos precios justos porque la industria y la distribución se niegan a reconocer el trabajo que vienen realizando los agricultores y los ganaderos".

En cualquier caso, Huertas ha insistido en que "hay salida", porque "alimentos se van a seguir consumiendo sí o sí, de alimentos no se va a poder prescindir". En este sentido, ha subrayado que UPA-UCE ha sido la organización agraria que ha conseguido que se aprobase la Ley de la Cadena Alimentara, porque "no solamente nos tuvimos que enfrentar a la industria y a la distribución, sino también a alguna organización agraria que en aquel momento decía justo lo contrario de lo que dice hoy, que decía que el mercado era libre y que no se podía intervenir ni regular la cadena alimentara", y fue esta organización agraria la que "hizo que se aprobara esa ley".

A este respecto, Huertas ha destacado que ahora trabajan para "que la ley se cumpla" y que se logre trasladar los costes de producción y salarios a los precios de venta del campo