La Unión: "Es una vergüenza que Asevex y la Comunidad de Labradores pacten el precio de la uva"

La Unión Extremadura va a realizar una campaña informativa entre los productores para que no se entregue en bodegas el kg de uva por debajo de los 0,40 €, denunciando ante el AICA cualquier contrato que se realice que no se contemple este precio.

Luis Cortés, de La Unión, ha afirmado que es una “vergüenza” que una organización agraria como la Comunidad de Labradores acuerde el precio a pagar con ASEVEX, que representa a la industria vitivinícola.

Cortés añade que, tras su denuncia inicial, hace unos días, apuntando que se pagaban 2 pesetas por kilogrado, ahora la otra parte dice que no es real y que se abona 3,10 pesetas por kilogrado (0,2164 euros), “lo que no hace más que ratificar que no van a pagar por la uva al menos los costes de producción de la misma, incumpliendo a sabiendas la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria”.

La Unión también denuncia la “burla” la consejera de Agricultura por sus declaraciones en las que afirmaba que se ha encargado a la Universidad de Extremadura el estudio de los costes de producción de varios productos entre los que se encuentra la uva. “Esta misma afirmación la realizó el presidente de la Junta de Extremadura en el mes de diciembre del año 2021. Que se dejen de hacer declaraciones y se publique de una vez los costes de producción de los productos producidos en Extremadura para evitar la especulación de los industriales”, añade.