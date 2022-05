La Unión exige el cese de García Bernal por "intentar discriminar" a los productores de maíz

La Unión ha exigido el "inmediato cese" de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, por "intentar discriminar" a los productores de maíz de las ayudas por sequía.

La organización agraria ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el "inmediato cese" de la consejera por "incompetente y discriminatoria" al sostener ésta que solo se van a tramitar las ayudas por sequía a la superficie que el año anterior estuvo sembrada de arroz, excluyendo de las mismas a los productores de maíz, que este año no van a poder regar ya que su dotación de agua ha ido a otros cultivos.

"No se puede discriminar a un agricultor que va a regar en función del cultivo que tuvo la campaña anterior, todos los productores que no vayan a utilizar agua por haberla cedido a otros cultivos deben ser perceptores de estas ayudas o bien haberles asignado el porcentaje de agua que les correspondía", ha defendido La Unión en nota de prensa.

Así, ha reiterado que a Vara "no le queda más remedio" que cesar a García Bernal ante su actitud de "holgazanería", ya que "desde el principio no ha querido saber nada de la mayor crisis que ha tenido durante su prolongado mandato" y es además la "responsable" de que los agricultores "no sepan a estas alturas de la dotación de agua que van a tener para riego".

De este modo, ha abundado en que se van a quedar "más de 20.000 hectáreas de maíz sin regar" esta campaña en Extremadura y la propuesta de la Junta es que "paguen los impuestos y tasas, que cedan el agua a otros productores y a que se queden fuera de cualquier solicitud de ayudas".

Por ello, ha recalcado La Unión que si Fernández Vara no cesa o desautoriza a la consejera se verá obligada a volver a manifestarse ante la Presidencia de la Junta y ha anunciado que va a iniciar una campaña de recogida de datos para denunciar al Ejecutivo regional "por discriminación si al final opta por excluir a los productores de maíz de las ayudas".