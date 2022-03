La D.O. Ribera del Guadiana se incorpora a la Fundación FIVIN para el consumo moderado y responsable del vino

La denominación de origen extremeña respalda a la fundación FIVIN en su labor de divulgar los aspectos beneficiosos del consumo moderado de vino sobre salud, en el marco de una alimentación sana y saludable.

Es importante transmitir el mensaje de la moderación del consumo de vino y educar, al público en general, y a los jóvenes en particular, sobre los riesgos sociales y de salud que puede comportar un consumo excesivo. Siempre desde el rigor científico.

FIVIN agradece el apoyo del CRDO Ribera del Guadiana para poder llevar a cabo dicho cometido. Actualmente, la Fundación es la única entidad que puede divulgar y comunicar que el vino con moderación, sin abusar de él y acompañando las comidas es saludable para el organismo, así como, defender el vino como alimento.

La D.O Ribera del Guadiana es un claro exponente de la defensa del vino como alimento saludable. “El consumo moderado y responsable de vino, acompañando a las comidas, forma parte de un estilo de vida y de una gastronomía saludable” tal y como explica la Presidenta del Consejo, Maria Luisa Regaña.

FIVIN aconseja que, aunque numerosos estudios han demostrado los beneficios para la salud del consumo moderado de vino, la mayoría de los investigadores advierten que ello no es suficiente motivo para que alguien que no bebe comience a hacerlo por motivos de salud. Cualquier estudio sobre el vino y la salud no reemplaza el consejo médico de un profesional.

Las personas, independientemente de si padecen cualquier enfermedad, deben consultar con su médico antes de tomar decisiones sobre el consumo por su salud.