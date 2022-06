Requena y Almendralejo presentan su candidatura conjunta a la DO Cava

Los productores de Requena (Valencia) y Almendralejo (Extremadura) han presentado su candidatura conjunta a las próximas elecciones al Consejo Regulador de la DO Cava, que celebra comicios el 6 de julio.

El objetivo de esta candidatura es la de obtener, por primera vez en la historia, representación en el órgano de toma de decisión sobre este producto, que siempre ha estado representado, en su totalidad, por representantes de Cataluña.

Según ha explicado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, a Requena y Almendralejo “nos une mucho y no nos separa nada” por lo que han decidido la presentación de esta candidatura conjunta para que “nuestra opinión sea escuchada en la DO Cava. Nos pusimos en contacto y llegamos rápido a un acuerdo”, ha explicado Metidieri.

En la misma dirección se ha manifestado, en nombre de los productores de cava de Requena, Fernando Medina, quién ha recordado que desde 1986, cuando nace el consejo regulador, nunca ha habido representantes en ese órgano de personas de fuera de Cataluña, algo que ahora puede cambiar.

Ha insistido en que todos los productores tenemos los mismos problemas y preocupaciones, pero ha llegado el momento de que Extremadura y Valencia se sienten en el consejo regulador “para dar nuestro punto de vista”. Esta presencia, ha destacado, es para ser constructivos y dar una visión diferente a la actual.

Por su parte, Juan Antonio Álvarez, de la Comunidad de Labradores de Almendralejo ha incidido en la importancia de que las decisiones de la DO sean “compartidas” y más accesible a las zonas de fuera de Cataluña, aunque también ha matizado que el objetivo de esta candidatura conjunta es “sumar” porque todos vamos en una DO y hay muchos intereses comunes.

Tanto desde Requena como desde Almendralejo se ha coincidido en que es muy importante estar en el consejo regulador de la DO Cava para saber qué se discute y qué se decide, puesto que afecta a todos, no solo a las bodegas de Cataluña, ya que el cava, se ha puntualizado, es un producto español.

El proceso electoral para el Consejo Regulador de la DO Cava se realizará el próximo 6 de julio. Se elegirán doce puestos, de los que seis son para los productores y otros seis para los elaboradores. La candidatura conjunta presentada por Requena y Almendralejo es para los inscritos en la DO como agricultores, productores de cava y que son un total de 2.907 viticultores, de estos, 435 son de la Comunidad Valencia y 282 de Extremadura, lo que representa casi el 25% del total. “Yendo coaligados, han coincidido, tenemos opciones de entrar en la DO”, por lo que se ha hecho un llamamiento para que “todos los viticultores de ambas regiones vayan a votar el próximo 6 de julio, luego no hay lugar para los lamentos”, se ha concluido.