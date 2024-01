Regadío de Tierra de Barros: El PSOE afirma que una delegación técnica aclaró los términos en Europa

El regadío de Tierra de Barros y la carta enviada por un miembro de la Comisión Europea a Vara, en diciembre de 2021, en la que le muestra su satisfacción por su decisión de eliminar todas las referencias al proyecto “y su compromiso de no iniciar la ejecución hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión” está trayendo mucha cola.

El PSOE extremeño afirma que una delegación técnica, formada por personal funcionario, acudió a Europa para aclarar todos los términos del proyecto.

"Eso fue en octubre de 2022 y, desde esa fecha, la Comisión Europa no ha vuelto a mostrar dudas sobre el regadío de Tierra de Barros. Es una profunda irresponsabilidad no seguir con el desarrollo de este proyecto. Es una irresponsabilidad y un grave error más que se une a la de no recurrir la sentencia del TSJEx sobre Elysium, por ejemplo", sostenido.

Por su parte, el PP lamenta "profundamente" la "mala gestión" del anterior Gobierno regional del PSOE al actuar "con deslealtad y oscurantismo" y "no informar en tiempo y forma" sobre la "paralización" del proyecto de regadío de Tierra de Barros, y considera que dicho ejecutivo silenció el "status real" con fines "electoralistas".

El PP recuerda que la entonces consejera García Bernal, actual secretaria de Estado de Agricultura, en octubre de 2022, dijo que la financiación del regadío estaba "garantizada", así como que en junio de 2021 aseveró que el inicio "real" de las obras del regadío de Tierra de Barros sería "en 2023".