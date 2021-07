Monago propone a Garzón una Escuela de Pastores

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha sostenido que los extremeños no pueden aceptar "más humillaciones" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Extremadura como las vividas este miércoles con la visita de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para anunciar "que nos dan las migajas que les sobran al resto de las comunidades autónomas" para el Plan de Empleo Joven para la región.

Monago se ha referido también al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha tachado como "de los regalitos que han sobrevivido al paso de Pablo Iglesias por la política" y que ha comenzado una campaña contra el consumo de carne "que va radicalmente en contra de los intereses de Extremadura y del conjunto de España".

Al respecto, le ha trasladado que se preocupe por trabajar para que baje el recibo de la luz, y le ha propuesto que se venga este verano a la región y "se pase" por uno de los cursos de la Escuela de pastores para aprender qué es la carne y el sector cárnico en el país y la comunidad.

En una rueda de prensa telemática, José Antonio Monago se ha referido al Plan de Empleo Joven para la comunidad extremeña al recordar que cuando gobernaba Mariano Rajoy el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "reclamó por activa y por pasiva" un plan de empleo especial dotado con 400 millones de euros, mientras que este miércoles firmó y agradeció al Gobierno un plan, "no de 400 millones que le pedía a Rajoy", sino de 15 millones.

De esta manera, "se conformó con un plan empleo que es 26 veces menos de lo que pedía a Rajoy cuando nuestra situación hoy en día es infinitamente peor que entonces", ha sostenido el líder del PP extremeño, que ha recalcado en relación al ministro de Consumo, Alberto Garzón, la importancia del sector ganadero para Extremadura y, para poder "calibrar el ataque" que hizo este miércoles el ministro, ha puntualizado que es la segunda región productora a nivel nacional de ganado vacuno, la primera de ovino o la tercera de caprino.

Ha subrayado además la relevancia del porcino ibérico para una región con 52.000 ganadores que generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos, que aportan "miles de millones de euros" a la economía extremeña y que conlleva una industria auxiliar y transformadora "que es puntera, pero sobre todo es una de las actividades de nuestra tierra que más contribuye a fijar la población en el medio rural".

Unas "migajas" pese a ser una de las comunidades con más paro, y "ahora parece que lo que pretenden no es ya darnos alguna inversión, que no, sino encima quitarnos una actividad que es esencial para nuestra tierra de la que hemos vivido históricamente y la justificación que aporta el ministro del Gobierno de España es la contaminación cuando eso es algo rotundamente falso", ha continuado Monago.

"¿Qué nos quiere decir el señor Garzón con su ataque a la ganadería? ¿Que no se atreve a cerrar el resto de actividades que contaminan más? ¿O se cree que los extremeños no vamos a defender lo que consideramos como algo nuestro? Eso podría ser que lo creyera, a la vista del silencio constante del señor Vara ante estos ataques. ¿Qué piensan los extremeños de todo esto? ¿Es o no es una humillación?", se ha preguntado.

También la "pleitesía" del presidente extremeño al del Gobierno "está saliendo muy cara a los extremeños y está condenando a Extremadura a un futuro sin ninguna esperanza", ante lo cual ha exigido a Vara que reivindique inversiones para la región porque "ha llegado la hora de la verdad, tiene ante sí una oportunidad histórica y no puede pensar en su futuro personal por encima del futuro de Extremadura".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

En concreto, le ha exigido que no vuelva de la Conferencia de presidentes que va a tener lugar este mes con el presidente del Gobierno "con las manos vacías una vez más" puesto que "Extremadura no se lo perdonaría jamás", a la vez que se ha preguntado "qué le han hecho a los extremeños los ministros del Gobierno de Sánchez" al recordar que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que no le gustaban los toros ni la caza, "y ahora el señor Garzón que no le gusta la carne".

"A los extremeños no nos gustan ninguno de los dos mire usted por donde y los respetamos", ha apuntillado, ni "tampoco nos gustan los bozales señor Garzón porque defendemos la libertad" aunque "igual los extremeños le regalamos uno para evitar que muerda un sector tan importante como es la ganadería para Extremadura", tras lo cual ha propuesto al ministro que este verano se pase por uno de los cursos de las escuelas de pastores en Extremadura para aprender "realmente" lo que es la ganadería, sus efectos y lo que es vivir en un pueblo.

DESIDIA Y DEJACIÓN DE FUNCIONES

A lo largo de su intervención, el presidente del PP de Extremadura ha criticado la "desidia y la dejación de las funciones que tendría que impulsar la Junta" ante lo que tacha como "el atraco que está suponiendo el reparto de fondos por parte del Gobierno de España", así como que cuando el PP expone que este último "está perjudicando" la región lo hace en base a los números que ofrece el propio Ejecutivo Central.

En este sentido, ha remarcado que Sánchez "ha cogido las cuentas públicas de nuestro país y las ha puesto al servicio del independentismo catalán" y entre el Fondo Covid, los React Unión Europea y el de financiación de las comunidades autónomas el Gobierno de España ha repartido entre las comunidades de 37.785 millones de euros, de los que a Extremadura "no le ha tocado ni la pedrea, apenas ha sido un reintegro, 636 millones de euros".

Una cifra, en su opinión, "a todas luces irrisoria que empequeñece" cuando se ve que a Cataluña le han ido a parar 9.377 millones de euros: "si el señor Vara no ve esto como un auténtico escándalo nos está confirmando lo que mucho nos tememos y es que vive en una realidad paralela, vive en la burbuja sanchista", ha expuesto Monago, para quien atendiendo al criterio poblacional "la diferencia aún es mucho más sangrante" y sin contar otros "que se deberían tener en cuenta para cumplir con el principio de solidaridad interterritorial".

En relación al número de habitantes, ha detallado que a Cataluña se le ha destinado un 24,8 por ciento de los fondos cuando el peso poblacional "apenas" es de un 16,4 por ciento en el conjunto del Estado, mientras que a Extremadura, que supone el 2,24 por ciento del conjunto de la población española, "apenas nos han concedido un 1,6 por ciento".

Y es que para el líder de los 'populares' extremeños "Sánchez vuelve a robar a Extremadura para premiar al independentismo catalán con el silencio más cómplice que nunca del presidente de la Junta de Extremadura", quien "ya ha decidido con todas las consecuencias anteponer su futuro político personal siendo el más 'sanchista' de los 'sanchistas' a defender el interés general de nuestra Comunidad Autónoma".

Finalmente y de cara a otro reparto "más importante si cabe" como es el Fondo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 140.000 millones de euros, ha sostenido que los extremeños no pueden "seguir viendo cómo Sánchez sigue premiando la deslealtad del independentismo catalán con el resto de España a base de deuda pública" y ha citado la "falta de proyectos para Extremadura", ante lo cual el PP "dice basta" y exige a Vara que también lo diga.

Así, ha destacado que lo que se conoce hasta el momento del reparto de estos fondos "son las migajas que le sobran al resto, una pequeña parte de lo que nos corresponde por conferencias sectoriales pero ni una sola inversión importante", cuando, además, Extremadura "no está en ningún proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica" y ni en el proyecto de la "gigafactoría" de baterías, en el naval y "ni siquiera" en el agroalimentario pese a ser la región con "más necesidades de toda España".