Cultivador extremeño de maíz rechaza sembrar girasoles esta campaña por el "riesgo grandísimo" que supone

Un cultivador de maíz ha rechazado sembrar girasol en sus tierras en lugar de dicho cereal ya que supone "un riesgo grandísimo" porque "nadie" le asegura que si cultivan "las 20.000 hectáreas que hay disponibles para 63 hectómetros cúbicos, el agua va a ser suficiente para llevar ese cultivo a producción".

"Porque yo, para tener un cultivo que no vaya a producción, pues no me muevo, porque estoy perdiendo dinero", ha afirmado Damián Bohoyo, este agricultor que además de maíz también tiene tomate y arroz y que ha añadido que "siempre" han plantado "algo de girasol" pero "como algo marginal" que es lo que tenía "pensado" para la actual campaña.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a Europa Press Televisión, sobre las declaraciones de la consejera de Agricultura, Begoña García, esta semana en las que ha señalado que para los cultivadores de maíz la propuesta que hace la comunidad de regantes del Canal de Orellana es sustituir este cultivo por el girasol.

A este respecto, Bohoyo ha valorado que esto se trata de una "mala decisión de la Consejería" así como una "grave irresponsabilidad" ya que "no se están midiendo las consecuencias tan graves que esto va a suponer" así como "la discriminación tan grande entre agricultores vecinos" que se pretende hacer.

De este modo, ha subrayado que el hecho de que "las hectáreas que se dedican normalmente a maíz no van a tener ningún tipo de ayuda es condenar a multitud de familias a un problema serio", toda vez que ha añadido que puede haber "conflicto" entre agricultores y "violencia" ya que están "muy muy muy cabreados".

"Somos conscientes de que agua no hay para todos los cultivos", ha evidenciado al tiempo que ha aplaudido que el arroz "va a tener ayudas concretas" algo que, ha asegurado, "es aceptado por todo el sector arrocero". "Pero claro, también hay compañeros, productores de maíz, productores de girasol incluso que no se pueden quedar con una mano atrás y otra delante", ha matizado.

En este sentido, este agricultor ha destacado que "el recurso hídrico es de todos" y ha calificado como "muy cuestionables" las "decisiones" que se han tomado sobre el reparto del agua para esta campaña.

Por ello, ha aseverado que "están angustiados" porque "políticamente no se está cogiendo al toro por los cuernos" que sería que "todas las familias" que están "sufriendo" la sequía tengan "algún tipo de ayuda" y que no estén "en inferioridad de condiciones con otros compañeros" que tienen "a la linde".

"¿Las hectáreas de maíz que yo tengo no tienen derecho a tener la misma ayuda? ¿Y la persona que no tenga nada más que maíz que hace?", ha cuestionado Bohoyo al tiempo que ha apuntado que "es muy serio lo que puede pasar aquí este verano y yo lo que lamento es que tengamos que lamentar que haya algún tipo de desgracia porque del agua siempre se ha dicho que apaga el fuego pero también lo enciende".

En este sentido, este cultivador de maíz ha recordado que los enfrentamientos entre agricultores son "por las lindes" o "por el agua".

En cuanto a la diferencia entre sembrar maíz o girasol, ha explicado que el segundo tiene "menos coste" aunque "los precios de producción se han disparado" pero "el maíz tiene más ingresos o debería tener más ingresos que el girasol, yendo a una producción".

"Aquí el problema es que no vamos a una producción de girasol, aquí el problemas es que vamos a sembrar hectáreas de girasol, que se están sembrando pero por lo que estoy viendo no se va a conseguir el objetivo que plantea la Consejería de 15-20 mil hectáreas de girasol porque la gente no entiende esta decisión", ha indicado.

Finalmente, este agricultor ha afirmado que tiene "clarísimo" que dicho objetivo se planteó con la "psicosis" por el aceite de girasol que surgió a raíz de la guerra en Ucrania algo que ha "condicionado políticamente" a los dirigentes a ir hacia el cultivo del girasol porque sería la "solución" a los problemas.

"Pero tenemos que ir a un girasol que sea rentable, que no sea un cultivo especulativo, que el agricultor gane un dinero, sea en secano o sea en regadío; y si esas cosas no las tenemos relativamente claras, la Administración lo que no nos puede vender a los agricultores es humo porque nosotros sabemos nuestras cuentas", ha concluido.